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Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun yeni planını açıkladı

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Giriş: 02.06.2023 23:11
Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerini istifa ettirerek yeni kurultay için hazırlıklara başladı. CHP fondaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşurken Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayındaki kurultayda aday olacağını ve seçilmesinin kesin olduğunu vurguladı. Diğer yandan Portakal, İmamoğlu'nun 2024 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday gösterileceğini de ifade etti. Portakal muhafeletin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda ise İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geçeceğini belirtti. İşte detaylar... .
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