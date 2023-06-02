Karamollaoğlu da 8’li koalisyon gemisinden indi! Kılıçdaroğlu’na açık mesaj: Bay Bay Kemal

GELECEĞİ UMUTSUZ...

Ancak bu kez Kılıçdaroğlu'nu yolda bıraktı. "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü" çıkışı yaptı. İttifakın geleceğiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz" ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN