Karamollaoğlu da 8'li koalisyon gemisinden indi! Kılıçdaroğlu'na açık mesaj: Bay Bay Kemal
HDPKK'nın gölgesinde seçime giren 8'li koalisyon, Cumhur İttifakı karşısında tarihi bir hezimet yaşadı. Ağır yenilgi sonrası muhalif liderler arasında kriz iyice derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken önce İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "İttifak bitmiştir" diyerek masayı devirdi. Son darbe de Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkaran Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. CHP'ye desteğiyle bilinen Saygı Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, "İttifak uzun bile sürdü. Bundan sonra ne olur bilinmez" çıkışıyla adeta 'Bay bay Kemal' dedi
8'li koalisyon, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ağır yenilgi aldı. 'Kazanacak aday' sloganıyla yola çıkan Millet İttifakı, bir kez daha hüsrana uğradı. Hiçbiri, hatayı kendinde aramadı.
İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bile 'Buradayım, mücadeleye devam edeceğim' çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Yaşanan yenilginin kavgası sürerken ittifak da çatırdadı.
ÖNCE İYİ PARTİ, ŞİMDİ SP
Önce İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, "28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadesini kullandı. Son olarak da ittifakın küçük ortaklarından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak açıklamalar yaptı.
MİLLETVEKİLİNİ ALDI, İTTİFAKI DAĞITTI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saygı Öztürk'e konuşan Temel Karamollaoğlu, resmen Millet İttifakı'nı dağıttı. CHP listelerinden seçime giren ve 10 milletvekili çıkaran Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkmıştı.
GELECEĞİ UMUTSUZ...
Ancak bu kez Kılıçdaroğlu'nu yolda bıraktı. "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü" çıkışı yaptı. İttifakın geleceğiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz" ifadesini kullandı.
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