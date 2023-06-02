02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu! TBMM'ye misafir gibi geldi

Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu! TBMM'ye misafir gibi geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu! TBMM’ye misafir gibi geldi

Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.

Türkiye yeni bir döneme giriyor. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden AK Parti öncülüğündeki Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan büyük bir zaferle çıktı.

TBMM'DE YENİ DÖNEM
Seçimlerin kesinleşmesiyle 28. Dönem de başlıyor. TBMM'de bugün vekillerin yemin günü.

Bu kapsamda en yaşlı üye olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

Bahçeli'nin başkanlığında başlayan törene muhalefetin seçilemeyen isimleri de katıldı.

KILIÇDAROĞLU LOCADAN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.

CHP listelerinden 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında töreni takip etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA