Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu! TBMM'ye misafir gibi geldi
Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.
Türkiye yeni bir döneme giriyor. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden AK Parti öncülüğündeki Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan büyük bir zaferle çıktı.
TBMM'DE YENİ DÖNEM
Seçimlerin kesinleşmesiyle 28. Dönem de başlıyor. TBMM'de bugün vekillerin yemin günü.
Bu kapsamda en yaşlı üye olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.
Bahçeli'nin başkanlığında başlayan törene muhalefetin seçilemeyen isimleri de katıldı.
KILIÇDAROĞLU LOCADAN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.
CHP listelerinden 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında töreni takip etti.
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