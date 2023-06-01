Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki hastanede vefat etti. 81 yaşında hayata gözlerini yuman Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu. Barlas için çok sayıda siyasi isim ve gazeteci taziye mesajı yayınladı.
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.
"TÜRKİYE BİR AYDININI KAYBETTİ"
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Barlas'ı kaybetmenin acısını şu sözlerle anlattı:
"Kültürlü bir beyefendi herkese karşı saygılı dost bir arkadaştı. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye bir aydınını, zarif bir insanını kaybetti. Türk Sanat Müziği konusunda geniş arşivi, bilgisi olan bir insandı. Çok güzel bir sohbeti vardı. Ciddi bir aile babası, şefkatli, kucaklayıcı bir dede, bir dosttu. Anısını ömür boyunca yaşatacağım."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SABAH Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefon ile arayarak taziye dileklerini iletti.
FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda "Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN TAZİYE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasında bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Türkiye basın tarihinin duayen ismi, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: AİLESİNE VE TURKUAZ MEDYA GRUBUNA TAZİYELERİMİ SUNUYORUM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yayınladığı taziye mesajında, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Turkuaz Medya grubuna taziyelerimi sunuyor ve sabırlar diliyorum" dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, "Basın dünyamızın usta isimlerinden Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin... Değerli ailesine ve Turkuaz Medya grubuna başsağlığı diliyoruz..." dedi.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: MEKANI CENNET OLSUN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Basınımızın duayenlerinden Gazeteci-Yazar Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Uzun yıllar Sabah Gazetesi Başyazarlığı yapan kıymetli gazetecimizin mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI FUAT OKTAY: TÜM MEDYA CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun." ifadesini kullandı.
MEHMET BARLAS KİMDİR?
Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.
Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.
2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmış olup, şu anda NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetindedir.
Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.
ESERLERİ
Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu, 2000
Rüzgâr Gibi Geçti, İnkılap Kitabevi, 2005
Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi
İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak
Türkiye Üzerine Pazarlıklar, Birey Yayıncılık
Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi
Turgut Özal'ın Anıları
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