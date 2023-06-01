Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti





Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.



2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmış olup, şu anda NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetindedir.