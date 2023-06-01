Bas bas paraları reklama! İmamoğlu deprem paralarını fondaşlara aktardı! Reklam için ayrılan bütçe dudak uçuklattı...

"İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"

İBB'nin tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldiğini kaydeden Göksu, "Artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.