Bas bas paraları reklama! İmamoğlu deprem paralarını fondaşlara aktardı! Reklam için ayrılan bütçe dudak uçuklattı...
Seçimlerden önce İstanbul'a kaderine terk ederek Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu deprem riski olan İstanbul'u depreme hazırlamak yerine bu kaynakları reklamlara ayırıyor. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtirken reklam için ise 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetti. Reklam harcamalarının önemli kısmı Halk TV, Tele 1, KRT, Cumhuriyet, Birgün ve Yençağ gibi kurumlara aktarıldığı iddia edildi. İşte detaylar...
28 Mayıs seçimleri öncesi İstanbul'daki asli görevini unutup şehri kaderine terk ederek farklı illere Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya giden Ekrem İmamoğlu vatandaşların büyük tepkisini çekti.
REKLAMA GİDEN PARANIN HESABI YOK
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bilgiler aktardı.
Rakamlarla gerçekleri tek tek açıklayan Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli sorunu olarak görülen deprem için kenti dayanıklı hale getirmek yerine bütçeyi reklam giderlerine aktarıldığıni dile getirdi.
"İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"
İBB'nin tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldiğini kaydeden Göksu, "Artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.
REKLAMA TAM 908 MİLYON TL
2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:
"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."
DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN PARA YOK FONDAŞA PARA ÇOK
Ekrem İmamoğlu'nun reklam harcalamarının önemli bir kısmını yandaş Halk Tv, Tele 1, KRT gibi kanallara ve kimse tarafından okunmayan, satmayan Yeniçağ, Cumhuriyet gibi gazetelere aktarıldığı iddia edildi. Ayrıca, reklam harcalamarı içinde terör örgütlerine karşı şefkatli yaklaşan Birgün gazetesi ve sosyal medyada İmamoğlu'nun PR'ını yapan trollere de bütçe ayrıldığı öne sürüldü.
METROLAR İSTANBULLUYU BIKTIRDI
Öte yandan İstanbul'da sık sık arızalan metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları kentte yaşayan vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Hergün yüzlerce vatandaş, arızalanan araçlar nedeniyle saatlerce yolda kalıyor. Bugün de Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Yamanevler durağına kadar yapıldı. İBB ekipleri vatandaşlara İETT otobüsleri tahsis edileceğini belirtse de yüzlerce kişi mağdur oldu.
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