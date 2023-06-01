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Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü son dakika? Mehmet Barlas kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü son dakika? Mehmet Barlas kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

"Mehmet Barlas neden öldü?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti. Son dakika açıklması sonrası Mehmet Barlas'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Mehmet Barlas kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İşte, son dakika haberler...

Son dakika haberleri...Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan SABAH yazarı Mehmet Barlas hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "Mehmet Barlas neden öldü? Mehmet Barlas kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?" İşte detaylar...

SABAH yazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi.

"TÜRKİYE AYDININI KAYBETTİ"

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Türkiye bir aydınını, entelüktüelini kaybetti" dedi. Gazeteci Abdülkadir Selvi de "Türk siyasetinin yaşayan ve yazan ustalarından biriydi" yorumunu yaptı.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmış olup, şu anda NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetindedir.

Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.



ESERLERİ

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu
Rüzgar Gibi Geçti
Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayıncılık, İstanbul 2005
İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak
Türkiye Üzerine Pazarlıklar
Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık
Turgut Özal'ın Anıları, Sabah Kitapları

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