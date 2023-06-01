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CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa etti

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Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa etti

28 Mayıs'taki seçimler sonrası büyük bir hezimet yaşanan CHP'de istifa depremleri de sürüyor. Son olarak CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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