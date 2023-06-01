CHP’li İmamoğlu İstanbul’a hizmet vermeyi unuttu! Vatandaşlar isyan etti...
CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşı gına getirdi. İstanbul’da alt yapı ve hizmet sorunlarından muzdarip olan halk seçim sürecinde İstanbul’la ilgilenmek yerine miting miting ve il il gezen İmamoğlu’na artık pes dedi. Bugün Üsküdar – Çekmeköy metro hattındaki arıza nedeniyle seferlerin yapılmamasının ardından bir yeni sorun da, Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda gerçekleşti. Üstgeçitte su borusu patlayınca vatandaşların can güvenliği tehlikeye girdi. Bazı otomobiller kazaya mehil vermemek için yavaşlarken, bazı motosiklet sürücüleri de yoluna güçlükle devam etti. Oluşan bu hizmet sorunu nedeniyle otoyolda trafik meydana geldi ve vatandaşların hayat refahı olumsuz etkilendi.
TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler ilginç bir manzarayla karşılaştı. Bağlantı yolundaki bir üstgeçitte su borularının patlaması sonucu çok miktarda su otoyola akmaya başladı. Üstgeçitten adeta yağmur gibi akan sular nedeniyle sürücüler önce şaşırdı. Bazı sürücüler de yavaşlayarak araçlarını yıkadı.
Yolda seyreden motosiklet sürücüleri ise köprünün altından geçmek istemedi. Bazı motosikletliler de can güvenliğini tehlikeye atıp köprünün altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken, su akışının durdurulması için olay yerine ekip sevk edildi.
"BORULARI YAPAMADIKLARI İÇİN SU PATLAMIŞ"
Olayla ilgili konuşan bir motosikletli, "Üst geçit borularını yapmadıkları için su patlamış. O yüzden geçemiyoruz. Şu an nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kenarda bekleyerek geçmeyi düşünüyorum" dedi.
Diğer bir motosiklet sürücüsü ise, "Ben buradan hayatta geçemem. Ben anlamadım. Su bastı diyeceğim ama suyun nereden geldiğini düşünüyorum şu anda. Buradan nasıl geçelim? Ne suyu olduğunu bilmiyoruz. Kaskımı da yeni aldım. Kirlensin istemiyorum. Araçlar da yavaş yavaş geçiyorlar. Mesela bakın. Bir tane araç durdu, aracını yıkayarak geçiyor" ifadelerini kullandı.
METRO ARIZALANDI! VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU...
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
OTOBÜSLER DOLDU TAŞTI!
Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanıyor. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışıyor.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ! "HERKESE DUYURACAĞIM BUNU"
Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi.
"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya." diyen vatandaş, telefon konuşmasında İBB yönetimine isyan ederek şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya. Buraya acil otobüs istiyorum ben. Hem de buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Umarım 5-10 dakikaya kadar buraya otobüs gelir. Gelmezse bunu da sosyal medyadan yayınlayacağım. Herkese duyuracağım bunu."
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