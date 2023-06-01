CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in okulundaki skandalda yeni gelişme! Başörtülü diye okula kaydetmediler! Başsavcılıktan karara itiraz...

Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.