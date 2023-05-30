30 Mayıs 2023, Salı
Eskişehir'de depremzede öğrenciyi ‘başörtülü’ diye okula kaydetmeyen Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur için skandal karar
CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yönetici olduğu Özel Çağdaş Okulları'na başvuran depremzede 15 yaşındaki kız öğrenci T.N.İ.'nin talebi başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti. Yaşanan skandalla ilgili Eğitim Bir-Sen, suç duyurusunda bulunmuştu. Aile ise, "Bu olay bize depremden daha acı geldi" demişti. Diğer yandan "Burada türbanı hademeler takar" diyen Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur hakkında skandal karar çıktı. Mahkeme, toplum içerisinde gerçekleşmediği için durumun rencide edici olmadığını ve sözlerin 'nasihat' olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek şahıs hakkında beraat kararı verdi.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 18:34
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