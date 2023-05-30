Eskişehir’de depremzede öğrenciyi ‘başörtülü’ diye okula kaydetmeyen Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur için skandal karar

Hatay'da depremi yaşayan aile, taşındıkları Eskişehir'de 9. sınıf öğrencisi olan başörtülü kız çocukları T.N.İ.'nin naklini Çağdaş Okulları'na aldırmak istedi. İddiaya göre Okul Müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın" diyerek öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için ikna etmeye çalıştı. Samur'un 28 Şubat zihniyetini hatırlatan tavrı üzerine aile, okuldan ayrılarak T.N.İ.'yi, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydettirdi.

"DEPREMDEN DAHA ACI"

Aile, kızlarının başörtülü olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek Eskişehir Valiliği'ne okul hakkında şikâyette bulundu. Baba Z.İ. ve anne E.İ., "Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bize çok daha acı geldi" dedi.