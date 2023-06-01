İstanbulluların İBB çilesi! Metro seferleri durdu İETT yetersiz kaldı

"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya." diyen vatandaş, telefon konuşmasında İBB yönetimine isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya. Buraya acil otobüs istiyorum ben. Hem de buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Umarım 5-10 dakikaya kadar buraya otobüs gelir. Gelmezse bunu da sosyal medyadan yayınlayacağım. Herkese duyuracağım bunu."