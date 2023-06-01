İstanbulluların İBB çilesi! Metro seferleri durdu İETT yetersiz kaldı
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verirken, vatandaşlar otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi. Teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
OTOBÜSLER DOLDU TAŞTI!
Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanıyor. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışıyor.
Çekmeköy metro durağındaki görevliler, teknik arıza yüzünden seferlerin bazı duraklarda yapılamadığına ilişkin vatandaşlara bilgi veriyor. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ! "HERKESE DUYURACAĞIM BUNU"
Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi.
"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya." diyen vatandaş, telefon konuşmasında İBB yönetimine isyan ederek şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya. Buraya acil otobüs istiyorum ben. Hem de buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Umarım 5-10 dakikaya kadar buraya otobüs gelir. Gelmezse bunu da sosyal medyadan yayınlayacağım. Herkese duyuracağım bunu."
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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