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Mazgala para yok konsere para çok! Mansur Yavaş'tan konsere dudak uçuklatan bütçe! Ankaralılar isyan etti...

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Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Mazgala para yok konsere para çok! Mansur Yavaş’tan konsere dudak uçuklatan bütçe! Ankaralılar isyan etti...

28 Mayıs öncesi Ankara'ya hizmet etmeyi bırakıp il il Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankaralıların büyük tepkisini çekmişti. Özellikle son günlerde şehir genelinde etkili olan yoğun yağış sonrası belediyenin mazgalları temizlememesi nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ankaralılar yaşanan bu rezilliğe sert tepki gösterirken Yavaş'ın vatandaşa hizmet yerine bu kaynakları konserlere harcadı. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar Yavaş'o 'Keşke mazgal temizleye de üç beş bin lira bütçe ayırsaydın başkan." cümlelesiyle eleştirdi.

Türkiye'de yapılan tarihi seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş il il gezerek Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya çalışırken, Ankara'daki belediye hizmetleri sekmeye uğradı.

HİZMET SİYASETİNDE ÇUVALLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olma hayaliyle girdiği yolculuktan hüsranla çıkarken kenti ise ihmal etti. Ankara'da vadedilen 'hizmet' siyaseti de çuvalladı.

ANKARALILAR'DAN YAVAŞ'A İSYAN

Özellikle son dönemde etkili olan yağışlar sonrası evlerinde ve iş yerlerinde birçok hasar oluşan vatandaşlar Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Büyükşehir ekiplerinin selden sonra bile sahada olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Evleri su baskınına uğrayan Ankaralılar tepki gösterdi.

Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,

İptal edilen konser : 4.548.782 TL
Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL

Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.

Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?

"KEŞKE MANZAL TEMİZLEMEYE DE BÜTÇE AYIRSAYDIN"

Konsere ayrılan paranın ortaya çıkmasının ardından ise Ankaralılar Mansur Yavaş'ı "Keşke mazgal temizleye de üç beş bin lira bütçe ayırsaydın başkan." cümleleriyle eleştirdi.

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