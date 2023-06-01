CHP’li eski vekil Sapan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo! “Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok”
Türkiye’nin tarihi öneme sahip seçimlerinde milli irade tecelli ederek Başkan Erdoğan’ı tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçti. Terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde hezimete uğradı. 12 seçim kaybederek kendi tabanını gına getiren Kılıçdaroğlu ‘mücadeleye devam edeceğim’ diyerek CHP koltuğunu bırakmayacağını adeta ilan etti. Dile getirdikleri ile sürekli çelişen Kılıçdaroğlu’nu eski CHP’li vekil topa tuttu. CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, “Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmelidir. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Tayyip Erdoğan'dan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir yanda Atatürk bir yanda kendi posteri var. Cumhuriyet'in kurucu unsuru geçmişte 7 düvelle savaştı, Kılıçdaroğlu bu seçimde 7 düveli yanına aldı" ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi..
BABA VE OĞULUN KOLTUK SAVAŞI!
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! KOLTUĞA GÖZ DİKENLER VAR…
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.
"İSTİFA ET" ÇAĞRISI: "DİKTATÖR KEMAL"
Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen'den de koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler geldi.
Sevigen, "Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil. İstifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım" dedi.
Sevigen şu ifadeleri kullandı;
"Alkışlatıyor kendini tek adamlık, diktatörlük bu değil mi, Kemal Bey halkı unuttu, 4 tane adama sırf kendini aday yapmak için sarıldı. Şu gelsin diye bir iddiamız yok ama Kemal Bey giderse yeni bir kan, yönetim gelir. Yalnız Kemal Bey de yetmez o yönetimin de değişmesi lazım. Ama maalesef bunlar partiye çöktü, kalkmıyorlar, kalkmaları için çaba sarf edeceğiz, uğraşacağız ama kalkmadıkları zaman bildiğim için söylüyorum duygusal olarak bölünmüş zaten, fiziksel olarak da bölünerek ciddi bir parti çıkar"
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerden biri de CHP'li Yıldıray Sapan idi...
CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 28 Mayıs ve 1 hafta sonrası gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni değerlendirdi. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu savunan Sapan, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Sapan, "Sokaktaki insanı anlamadan Türkiye'nin demografik yapısını anlamadan, siyaset sosyolojisini okumadan, insanların ihtiyaçlarını gözetmeden çalakalem söylemlerle, zaten olmayan itibarınızı kazanamazsınız, kazanamadınız. Yani bu açıdan baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu bana göre CHP'nin utancıdır" dedi.
"LİDERLİK GÖMLEĞİ KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE DEĞİL"
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini de ifade eden Sapan, "Liderlik gömleği Kemal Kılıçdaroğlu'na göre değil. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Tayyip Erdoğan'dan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir tarafında Atatürk bir yanda kendi posteri var" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nu başarısız olarak gördüğünü belirten Yıldıray Sapan, "Cumhuriyet'in kurucu unsuru geçmişte 7 düvelle savaştı, Kılıçdaroğlu bu seçimde 7 düveli yanına aldı" şeklinde konuştu.
CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili'nin açıklamasından satır başları şu şekilde;
"Hatta bunların yanında terör örgütlü gruplar da vardı. Fakat buna rağmen hiçbir şekilde başarılı sayılamaz. Denenmeyen hiçbir şey kalmadı. Yani seçim alma bahanesiyle ilkelerden vazgeçilmek, ideolojiyi bir kenara bırakmak, Mustafa Kemal'i ötelemek, bertaraf etmek de dahil, denenmeyen hiçbir şey kalmadı ama seçim alınamadı ve başarısız olundu. O halde istifa etmelidir. Çünkü başarısızlık kavramları varsa istifa da vardır işin ucunda. Başarılıysanız devam ederseniz. Başarısızsanız etmezsiniz. İstifa etmesi gereken sadece Kılıçdaroğlu değildir. O dönemde parti meclisi üyeliği yapmış, hala yapan MYK ve seçimi yönlendiren, yöneten kim varsa, hepsi istifa etmelidir. Öyle Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp kendine iki kurban seçerek bu işi öteleyemez, sürdüremez, genel başkanlığa devam edemez. Mutlaka istifa etmelidir. Bunun başka bir yolu yoktur. Partinin dışına attığı Atatürkçülere yol açmalıdır"
"SİYASET BİR İDEOLOJİ PAZARLAMASIDIR"
Siyasetin bir anlamda pazarlama olduğunu vurgulayan Sapan, "Nasıl dışarıda ticari maksatlı bir ürünü pazarlarsanız siyasette de ideolojinizi pazarlarsınız. Metodolojinizi, fikrinizi pazarlarsınız. Ama bunu yaparken geçmişinizi bir kenara bırakarak ideolojik fikirlerinizi, ilçelerinizi bir kenara bırakarak bir işportacı zihniyetiyle yapamazsınız. Zaten yapamadınız. Yani sokakta düşünce üreterek, sokakta çalakalem akla gelen söylemlerle seçim yönetilemez, alınamaz da" diye konuştu.
"Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi alamazdı" diyerek sözlerini sürdüren Sapan şu cümleleri sarf etti;
Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu giydiği gömlek itibariyle alamazdı. Türkiye'nin ayarlarıyla, kılcal damarlarıyla oynuyorsunuz. Geçmişte biz bunları başkalarına söylerdik. Ne acıdır ki şimdi biz CHP diyemeyeceğim yeni CHP'nin genel başkanına söylüyoruz ve utanç içindeyim. Türkiye'nin çıkarlarını dış odaklara karşı iç düşmanlara karşı Türkiye'nin çıkarlarını korumak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkesidir. Siz bunlara karşı hareket eden kurumlarla, kuruluşlarla birlikte hareket ediyorsunuz. Onlarla seçim almayı düşündünüz. O işe angaje oldunuz.
"PKK VE FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTINIZ"
Terör odaklarıyla, FETÖ ile iş birliği yaptınız. HDP'nin PKK uzantısıyla iş birliği yaptınız ama alamadınız. Bunun sebebi Türk milleti'in bu işi anlaması. Türk milletini kandıramazsınız. Yani kanarmış gibi yapar ama kandıramazsınız. Durumu, 'Ne vereyim ağabeyime?' durumuna getirdiniz, hepsini yaptınız ama bu milletin gönlünü kazanamadınız. Temel nedeni budur. Bir de bir program dahilinde yürümedi yeni CHP. Yani tamamıyla bir siyasi işportacı zihniyetiyle sokakta üretilmiş laflarla şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, emeklilere şu kadar işte bayram ikramiyesi gibi. Olacak iş değil. Yani siyaset itibar işidir. Yani böyle sokak söylemleriyle, sokaktaki insanı anlamadan Türkiye'nin demografik yapısını anlamadan, siyaset sosyolojisini okumadan, insanların ihtiyaçlarını gözetmeden çalakalem söylemlerle, zaten olmayan itibarınızı kazanamazsınız, kazanamadınız.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'NİN UTANCIDIR"
Yani bu açıdan baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu bana göre CHP'nin utancıdır. Yani on iki seçimdir kaybediyor ve dışarıda ağlayan bir seçmen grubu var. Kendi örgütümüz var. Bunun yanında vatandaşlar var, sizi umut olarak görmüş, ne olursa olsun oy vermiş, ağlayan vatandaşlar var. Şimdi bedelini ödemelisiniz" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİDİR"
Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık dönemini fetret devrine benzeterek, "Boşa geçmiş kayıp bir zaman dilimidir. O nedenle hiç vakit kaybetmeden, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kadar değerli insanlar var ki; ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte getirilen bir açıklama yasağı, kendini ifade etme yasağı var. Bu mecliste de böyle, dışarıda da böyle. Hemen 'Kimse bu konuda açıklama yapmasın' diye bir genelde yayınlarlar. Bu toplumda temayüz etmiş kişileri frenleyen bir tavır. Bu nedenle onlar ortaya çıkmıyor. CHP, insan ve lider anlamında mücevher dolu. Tam bir diktatör yönetimi var" ifadelerine yer verdi.
"TAYYİP ERDOĞAN'DAN FAZLA ATATÜRKÇÜ MÜ VAR?"
Kılıçdaroğlu'nu eleştirilerine devam eden Sapan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Liderlik gömleği Kemal Kılıçdaroğlu'na göre değil. Zaten başka şeylere angaje olmuş bir kafa yapısı var. Bizim gerçek CHP ile fikren uyuşmayan bir tavır. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Zaten buradan da başarı çıkmaz. Bütün argümanları kaptırmışsınız. Tayyip Erdoğan'dan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir tarafında Atatürk bir yanda kendi posteri. Siz? Anıtkabir'e bile seçime 3-5 gün kala gittiniz. Kim rahatsız oluyor Atatürk'ten? Sizin oy beklentiniz olan bir grup mu? Olmasın öyle bir iktidar, biz öyle bir iktidar istemiyoruz. 7 düvel içten ve dıştan düşmanla iktidar olma, Tayyip Erdoğan nefreti örgütleyerek iktidar olmak size bir şey kazandırmaz. Öyle söylemler geliştireceksiniz ki; altı dolu olacak ve mantığa bürünebilecek, halk da inanacak. Kılıçdaroğlu meselesi itibar meselesidir. Son anda milliyetçilik gömleği giydi. Oysa durum değişmemişti, başından beri aynı durum vardı. Tavır değiştirmek için durumun değişmesi lazım. Ama durum değişmeden tavır değiştirdiniz. Peki halk inanır mı size? Asla inanmaz, inanmadı da.
ERDOĞAN İÇİN ÖRGÜTLEDİĞİNİZ NEFRET, SİZE DÖNDÜ!
Buradan AK Parti övgüsü yaptığım düşünülmesin, ben CHP'liyim ama ortada bir gerçek var. İnsanlar 'Tayyip Erdoğan'a kurban olayım', 'Allah ömrümden alsın, ömrüne versin' diyor. Bu irdelenmesi gereken bir şey. Peki sizin için bunu söyleyen birisi var mı? Yok. Tam tersi kendinize nefret örgütlüyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a örgütlemeye çalıştığınız nefret, size dönüyor. Bunu nasıl göremezsiniz?"
"CHP TABANI KILIÇDAROĞLU'NU ASLA SEÇMEZ"
Mustafa Kemal Atatürk'ün mezhep, ırk ve köken anlayışıyla siyaset yapmadığına dikkati çeken Sapan, 2010 yılından bu yana CHP'de mezhepçilik yerleştiğini iddia etti. Sapan, CHP tabanının Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmediğini de ileri sürerek, "CHP'ye kayıtlı 1 milyon 350 bin kişiyi sandığa götürseniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla seçmez. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nda entelektüel seviyesi yüksek örgütü tatmin edecek bir belagat yok. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri tatmin etmiyor. Dışarıdaki seyyar satıcıya sorsanız Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşur. Hatta o daha iyi konuşup, ideolojik, sosyolojik açılımlar yapar ve çözüm de üretir" dedi.
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