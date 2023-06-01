CHP’li eski vekil Sapan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo! “Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok”

"LİDERLİK GÖMLEĞİ KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini de ifade eden Sapan, "Liderlik gömleği Kemal Kılıçdaroğlu'na göre değil. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Tayyip Erdoğan'dan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir tarafında Atatürk bir yanda kendi posteri var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu başarısız olarak gördüğünü belirten Yıldıray Sapan, "Cumhuriyet'in kurucu unsuru geçmişte 7 düvelle savaştı, Kılıçdaroğlu bu seçimde 7 düveli yanına aldı" şeklinde konuştu.

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili'nin açıklamasından satır başları şu şekilde;

"Hatta bunların yanında terör örgütlü gruplar da vardı. Fakat buna rağmen hiçbir şekilde başarılı sayılamaz. Denenmeyen hiçbir şey kalmadı. Yani seçim alma bahanesiyle ilkelerden vazgeçilmek, ideolojiyi bir kenara bırakmak, Mustafa Kemal'i ötelemek, bertaraf etmek de dahil, denenmeyen hiçbir şey kalmadı ama seçim alınamadı ve başarısız olundu. O halde istifa etmelidir. Çünkü başarısızlık kavramları varsa istifa da vardır işin ucunda. Başarılıysanız devam ederseniz. Başarısızsanız etmezsiniz. İstifa etmesi gereken sadece Kılıçdaroğlu değildir. O dönemde parti meclisi üyeliği yapmış, hala yapan MYK ve seçimi yönlendiren, yöneten kim varsa, hepsi istifa etmelidir. Öyle Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp kendine iki kurban seçerek bu işi öteleyemez, sürdüremez, genel başkanlığa devam edemez. Mutlaka istifa etmelidir. Bunun başka bir yolu yoktur. Partinin dışına attığı Atatürkçülere yol açmalıdır"