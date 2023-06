"Seçim kaybeden lider" olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt

"HER SAHADA, HER ORTAMDA DEĞİŞİM"

Önce sosyal medya hesabından "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" mesajını paylaştı.

İmamoğlu aynı akşam İstanbul'un Fetih yıldönümü töreninde de bu çıkışını sürdürdü, "Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepki sesleri de yükselmeye başladı.