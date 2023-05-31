Kılıçdaroğlu’nun yandaşlarından yaylım ateşi! Ağır hakaretler! CHP’de artık bir devrin sonu mu?

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim açık açık konuşulmaya başlandı.

ANCAK... KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR

12. seçim mağlubiyetini de karnesine yazdıran Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.

ARTIK FOTOĞRAFINA BİLE TAHAMMÜL YOK

Günlerdir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı.