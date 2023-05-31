Kılıçdaroğlu'nun yandaşlarından yaylım ateşi! Ağır hakaretler! CHP'de artık bir devrin sonu mu?
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. mağlubiyetini alarak adını Türk siyaset tarihine "kaybeden lider" olarak yazdırmayı başardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bugün yenilgi sonrası koltuktan kalkmayacağının sinyalini vererek sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma tepki yağdı.
Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim açık açık konuşulmaya başlandı.
ANCAK... KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
12. seçim mağlubiyetini de karnesine yazdıran Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
ARTIK FOTOĞRAFINA BİLE TAHAMMÜL YOK
Günlerdir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gazlayan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Hak Hukuk Adalet!" notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafta Erkek ve Kılıçdaroğlu'nun güldüğü görüldü.
TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDI
Mağlubiyet sonrası gülerek paylaşım yapan Muharrem Erkek'e ve Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.
CHP YANDAŞI JAHREİN BİLE PATLADI: NEYİ KUTLUYORSUNUZ LAN SİZ
CHP ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç "Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? Ntihar edeceğim hakkını helal et diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri. ŞEREFSİZLER!" ifadeleriyle ağır sözler söyledi.
İşte o tepkilerden bazıları;
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