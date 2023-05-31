Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal: Ben öğrendim siz de öğrenin...
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkındaki kulis bilgilerini anlatan Fatih Portakal, "Perşembe günü MYK’dan hiç bir şey çıkmayacak. Ben öğrendim, siz de öğrenin; Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark atarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan da bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sonuçlarının netleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Koltuğu bırakmayacağını ima eden Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek' iddiası: MYK'yı değiştirecek kendisi kalacak
CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu'nun tüm tepkilere rağmen CHP Genel Başkanlığından istifa etmeyeceğini söyledi. "Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor" diyen Portakal, "CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişiyor, kendisi değişmiyor" ifadelerini kullandı.
"BENİM ARKAMDA KALIN, BENİMLE YÜRÜYÜN' DEMİŞ, DİĞERLERİ DE 'TAMAM' DEMİŞLER"
Portakal konuya ilişkin Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ne çıkacak derseniz hiçbir şey çıkmayacak. CHP yoluna aynen devam edecek. Bu bilgiyi de size vereyim. Perşembe günü ne yaşanacağını öğrenin. Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor. 'Benim arkamda kalın, benimle yürüyün' demiş, diğerleri de 'tamam' demişler. MYK'nın büyük kısmı gidiyor. Aday olarak gösterdiği adalet bakanı yapacağı Muharrem Erkek, Ahmet Akın enerji bakanı yapacaktı, Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacağı söyleniyordu. Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Ali Mahir Başarır gibi isimlerle destek isteyecek. MYK değişiyor kendisi değişmiyor."
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