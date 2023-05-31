Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal: Ben öğrendim siz de öğrenin...

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark atarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan da bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sonuçlarının netleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Koltuğu bırakmayacağını ima eden Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek' iddiası: MYK'yı değiştirecek kendisi kalacak

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu'nun tüm tepkilere rağmen CHP Genel Başkanlığından istifa etmeyeceğini söyledi. "Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor" diyen Portakal, "CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişiyor, kendisi değişmiyor" ifadelerini kullandı.