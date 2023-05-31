CHP fondaşlarından Merdan Yanardağ Bay Kemal'i aklayıp Akşener'i eleştirdi: Süzme aptallık var
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKK'nın destek vermesine rağmen büyük bir hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı sonrasında fondaşlardan hemen Bay Kemal'e destek geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun yerine Akşener'i suçlarken "Akşener'e rağmen yüzde 48 aldı" ifadelerini kullandı. Yanardağ ayrıca "Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
BAY KEMAL KOLTUĞA YAPIŞTI
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hüsran Kandil'de de rahatsızlık yaratırken koalisyondaki parti tabanlarını da rahatsız etti.
Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken Bay Kemal yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtirken "Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
FONDAŞLAR KILIÇDAROĞLU YERİNE AKŞENER'İ SUÇLADI
Kılıçdaroğlu'nun yola devam kararı alırken fondaşlarında da Bay Kemal'e destek geldi.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na destek olup İYİ Parti lideri Akşener'i suçladı. "Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir." diyen Yanardağ, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alıp "İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bırakmalılar, Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var" diye konuştu.
"SÜZME BİR APTALLIK"
Yanardağ ayrıca yaptığı açıklamada seçimlerin yenilgi olarak tanımlanmasına yönelik "Süzme bir aptallık" dedi.
İşte Merdan Yanardağ'ın açıklamaları:
"CHP'de bir değişim tartışması var. Seçim sonuçlarının soğukkanlı şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum.
Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir yüzde 48. İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bıraktılar ve Meral Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Bir bölüm iyi partililerin oy vermediğini biliyoruz. Kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmalarının yapıldığını biliyoruz. Alevi adaya oy verilmez klişesi çökmüştür. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' derseniz değişimin yönünü kapsamını ideolojik politik doğrultusunu konuşmamış olursunuz."
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