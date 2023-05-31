CHP fondaşlarından Merdan Yanardağ Bay Kemal’i aklayıp Akşener’i eleştirdi: Süzme aptallık var

BAY KEMAL KOLTUĞA YAPIŞTI

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hüsran Kandil'de de rahatsızlık yaratırken koalisyondaki parti tabanlarını da rahatsız etti.

Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken Bay Kemal yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtirken "Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.