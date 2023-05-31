31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
ABONE OL
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’dan Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Tebbun, "Sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin liderleri tarafından Başkan Erdoğan'a tebrik telefonlar yağmaya devam ediyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA