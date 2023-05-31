Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu!
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Tebbun, "Sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin liderleri tarafından Başkan Erdoğan'a tebrik telefonlar yağmaya devam ediyor.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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