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Seçim kaybetmiyorlar! Macaristan Başbakanı Orban'dan Başkan Erdoğan'a tebrik! Doğum gününü kutladı...

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Seçim kaybetmiyorlar! Macaristan Başbakanı Orban’dan Başkan Erdoğan’a tebrik! Doğum gününü kutladı...

Ülkesindeki seçimlerde muhalefete karşı zafer elde eden Macaristan Başbakanı Victor Orban, Başkan Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Orban, yeni dönemin kendisi ve Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Victor Orban, Macaristan’da 2022 yılında yapılan seçimlerde, muhalefeti ağır bir yenilgiye uğratmıştı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Orban, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

DOĞÜM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

ORBAN SEÇİMLERDE MUHALEFETİ HEZİMETE UĞRATMIŞTI

Macaristan'da 2022 yılının mayıs ayında halk seçim için sandık başına gitmişti.

Seçimlerde ülkedeki muhalefet kanadı, seçimler öncesi uzun çalışmalar sonucunda bir araya gelen ve ön seçim yoluyla ortak adaylar saptamıştı.

Ancak Viktor Orban seçimlerden bir önceki yani 2018 genel seçimlerinde aldığı oyları artırarak çıktı.

Muhalefet ise 2022 yılı genel seçim sonuçlarına göre Orban'ın oy oranını yakalamak şöyle dursun, muhalefet ittifakında yer alan partilerin 2018 yılında aldıkları oy toplamının da altına düşmüştü.

Orban'ın elde ettiği bu zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiş, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını dilemişti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK!

Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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