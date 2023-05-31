Seçim kaybetmiyorlar! Macaristan Başbakanı Orban’dan Başkan Erdoğan’a tebrik! Doğum gününü kutladı...

ORBAN SEÇİMLERDE MUHALEFETİ HEZİMETE UĞRATMIŞTI

Macaristan'da 2022 yılının mayıs ayında halk seçim için sandık başına gitmişti.

Seçimlerde ülkedeki muhalefet kanadı, seçimler öncesi uzun çalışmalar sonucunda bir araya gelen ve ön seçim yoluyla ortak adaylar saptamıştı.

Ancak Viktor Orban seçimlerden bir önceki yani 2018 genel seçimlerinde aldığı oyları artırarak çıktı.

Muhalefet ise 2022 yılı genel seçim sonuçlarına göre Orban'ın oy oranını yakalamak şöyle dursun, muhalefet ittifakında yer alan partilerin 2018 yılında aldıkları oy toplamının da altına düşmüştü.

Orban'ın elde ettiği bu zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiş, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını dilemişti.