RTÜK FOX TV'deki skandal sokak çağrısı üzerine harekete geçti: Bu tutumlara sessiz kalmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçitğimiz gün gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy farkı atarak yüzde 52.1 oranı ile ipi göğüsledi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP yandaşı Çiğdem Toker ise FOX TV'deki yayında sokak çağrısı yaparak, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Toker'in skandal sözleri üzerine RTÜK harekete geçti.
Türkiye, 5 yıl görevde olacak Cumhurbaşkanını seçti. Sandıkların tamamı açılırken yüzde 85 gibi katılım oranıyla seçmen yine Başkan Erdoğan dedi. Türkiye siyaset tarihinde geçtiğimiz pazar bir ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Batı medyasının tüm algı operasyonları ve Türkiye'de beslediği çok sayıda medya organlarına rağmen Türkiye, yüzyılın seçiminde Erdoğan'la devam kararı aldı.
FOX SOKAĞI İŞARET ETTİ
ABD merkezli FOX TV'de seçim sonuçları yorumlanırken yorumcular arasında yer alan muhalif Çiğdem Toker'in sözleri ve moderatörün o an verdiği tepki gündem oldu.
FOX TV'DE SKANDAL 'SOKAK' ÇAĞRISI!
"Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi? sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir." ifadelerini kullandı. Toker, "Biz demokrasiden laf ediyoruz ama aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden ön kabul yaparak, ön yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti nıormları ve kodlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim bunları taşımıyor. Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. " dedi.
MODERATÖR SUS İŞARETİ YAPTI AMA!
Toker'in sözlerinin nereye gideceğinin tehlikesinin farkına varan moderatör Toker konuşurken endişeyle sus işareti yaptı.
"PROTESTOLARI KRİMİNALİZE ETMEMEMİZ LAZIM"
Uyarıyı fark etse de kendini tutamayan Toker "Aslında şunu demek istiyorum; 'Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir.' Yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Toker'in skandal sözleri üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.
"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallarla ilgili açıklama yapan RTÜK, şu ifadeleri kullandı:
Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE1, KRT, TV 5 , FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır.
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