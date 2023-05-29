FOX TV'de Çiğdem Toker'den skandal sokak çağrısı: Demokrasi sandıktan ibaret değildir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy atarak yüzde 52.1 oranında oy alarak ipi göğüsledi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP yandaşı Çiğdem Toker sokak çağrısı yaptı. "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklinde skandal ifadeler kullanan Çiğdem Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir." dedi.
Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'i sayılırken Erdoğan 52.14 Kılıçdaroğlu ise 47.86'da kaldı.
ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI
Sonuçların ardından CHP yandaşı Çiğdem Toker, ABD merkezli Fox TV'de hazımsız ifadeler kullandı.
İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.
Dolayısıyla dediğim gibi "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir.
SUS İŞARETİ YAPTILAR SKANDALA DEVAM ETTİ
Toker'in sözlerinin ardından Fox TV sunucusu İlker Karagöz 'sus' işareti yapsa da Toker skandalını sürdürdü.
Toker skandalı şu sözlerle sürdürdü;
"Aslında şunu demek istiyorum; Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin ve yurttaşların siyasetin politikanın diğer alanlarında da kendisini ifade etmesine desteklememiz lazım bunun için çaba göstermemiz lazım demokratik protestoları hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...
- İstanbul'un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...
- AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
- Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
- İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız?
- Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
- Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...