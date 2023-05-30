CHP'nin ayrımcı siyaseti hezimetin nedeni! Depremzedelere oy cezasından sonra bir skandal daha! Seçmene "size bizden hizmet yok" fırçası
CHP, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedeleri cezalandırarak belediyelerinin himayesinde bulunan mağdurları tek tek kapı dışarıya etmişti. Türkiye'nin vicdanını sızlatan olay sonrası Başkan Erdoğan ve AK Partili belediyeler CHP tarafından kovulan depremzedelere kucak açtı. Verilen tepkiler sonrası herhangi bir özür dileme açıklamasında bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun partisinden bir skandal daha geldi. CHP Şanlıurfa vekili Mahmut Tanal tabanı olan Urfalı seçmenin yardım talebine "Oy verdiğiniz AK Parti yapsın. Engelleyen mi var?" diye yanıt vererek bir kez daha ayrımcı siyaset güttüklerini ifade etti.
Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Demokrasi havasında geçen 28 Mayıs'ta vatandaşlar oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin kazananı belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın zaferi muhalefetin hayal kırıklığı: Vatandaşa yönelik üslubu tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefet hayal kırıklığına uğradı.
Beklediği sonucu alamayan isimlerden biri de CHP'li Mahmut Tanal oldu.
Sonuçların ardından Şanlıurfa Milletvekili seçilerek Meclis'e giren Tanal'a bir vatandaş, "Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akçakale arası sırat yoluna bir el atsanız." dedi.
"OY VERDİĞİNİZ AKP YAPSIN, ENGELLEYEN Mİ VAR"
Tanal ise Şanlıurfa'dan vekil olmasına rağmen vatandaşa şaşırtan bir cevap verdi.
Mahmut Tanal, talepte bulunan vatandaşa, "Oy verdiğiniz AK Parti yapsın. Engelliyen mi var?" şeklinde cevap verdi.
Tanal'ın bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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