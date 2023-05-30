CHP'nin ayrımcı siyaseti hezimetin nedeni! Depremzedelere oy cezasından sonra bir skandal daha! Seçmene "size bizden hizmet yok" fırçası

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Demokrasi havasında geçen 28 Mayıs'ta vatandaşlar oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin kazananı belli oldu.