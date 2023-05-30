Meclis’te yeni dönem: Cuma günü başlıyor! Çok partili az liderli olacak

LİDERSİZ GRUPLAR

Millet İttifakı'nın seçime yönelik taktik hesapları sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Meclis dışında kaldı. Bu partiler Meclis'te lidersiz temsil edilecek. Yeni dönemde sadece MHP ile HDP gruplarının başında genel başkanları olacak. CHP ve İYİ Parti, milletvekilleri arasından "grup başkanı" seçecek. CHP'de Grup Başkanı olarak Manisa Milletvekili Özgür Özel'in adı öne çıkıyor. DEVA Partisi, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi'nin ise bir çatı altında ortak grup kurması tartışılıyor. TBMM İçtüzüğü'ne göre en az 20 milletvekilinin katılımıyla grup kurulabiliyor. DEVA'nın 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 10'ar, Demokrat Parti'nin 3 milletvekili bulunuyor.