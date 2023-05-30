Prestij projelerle çağ atlayan illerden Başkan Erdoğan'a rekor destek! Milli irade ‘durmak yok yola devam’ dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 81 ilde çağ atlatan projelerle farklı bir çehreye büründü. Türkiye'ye 21 yılda yeni bir yön veren projeler, sanıdkta tercihleri belirledi. Prestij projelerle ilmik ilmik işlenen şehirlerden Başkan Erdoğan'a rekor destek geldi. Nükler santral, doğal gaz ve petrol keşfi, yerli otomobil Togg, Zigana Tüneli gibi yatırımlarla yüzü gülen vatandaş Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na "durmak yok, yola devam" mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti.
İLÇELERDE OYLARINI ARTIRDI
Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.
ŞEHİRLERDEN REKOR DESTEK
Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapıldığı Mersin'de ilk turda 57.18 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 60.27 oranına ulaştı.
Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yüzde 51.47 oranında ilk turda oy alan Erdoğan ikinci turda 54.66'ya çıkmayı başardı. Yusufeli Barajı'nı sınırları içerisinde barındıran Artvin'de de Erdoğan'ın oyları arttı.
İlk turda yüzde 47.68 alan Erdoğan, ikinci turda oyunu 50.65'e çıkardı.
KARADENİZ ARKASINDA
Zigana Tüneli'ni birbirine bağlayan iki ilde de Erdoğan oylarını yükseltti. Trabzon'da ilk turda yüzde 65.32 oy alan Erdoğan, ikinci turda oy oranını 68.88'e çıkardı.
PETROL SEVİNCİ
14 Mayıs'ta yüzde 51 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 54.8 seviyesine yükseldi. Gabar'da bulunan petrolün ilk işlendiği il olan Şırnak'ta da Erdoğan'ın oyları ilk tura göre daha yüksek çıktı.
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