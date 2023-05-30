Başkan Erdoğan bir değişikliğe imza atacak: İlk durak Moldova

Fakat bu perşembe Moldova'nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek" dedi.

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