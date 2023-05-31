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Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

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