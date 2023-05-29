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Bugün İETT, marmaray, metrobüs bedava mı? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Bugün İETT, marmaray, metrobüs bedava mı? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü tüm ülkede coşkuyla karşılanırken vatandaşlar arama motorlarında "Bugün İETT, marmaray, metrobüs bedava mı?", "29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir çağın açılıp bir çağın kapandığı bu önemli tarihi olayda toplu taşıma vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. İşte detaylar...

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü tüm ülkede coşkuyla karşılanırken vatandaşlar arama motorlarında "Bugün İETT, marmaray, metrobüs bedava mı?", "29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir çağın açılıp bir çağın kapandığı bu önemli tarihi olayda toplu taşıma vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. İşte detaylar...

BUGÜN (29 MAYIS) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle toplu taşıma ücretis olacak. Konu hakkında Marmaray ve Ulaşım İstanbul'dan da açıklama geldi.

Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü Marmaray ve Halkalı- Bahçeşehir trenleri ücretsiz olacaktır.

Ulaşım İstanbul ise, ''29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde tüm gün boyunca kişiselleştirdiğiniz İstanbulkart ile entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.'' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?

İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul gerçekleşen kuşatmanın ardından fethedilmiştir.

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