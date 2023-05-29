İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü tüm ülkede coşkuyla karşılanırken vatandaşlar arama motorlarında "Bugün İETT, marmaray, metrobüs bedava mı?", "29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir çağın açılıp bir çağın kapandığı bu önemli tarihi olayda toplu taşıma vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. İşte detaylar...