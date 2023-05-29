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YSK Başkanı Ahmet Yener'den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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YSK Başkanı Ahmet Yener’den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

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