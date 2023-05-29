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Başkan Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birinde Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyonu aşan bir oy ile fark atarak yeniden Türkiye’nin Cumhurbaşkanı oldu. Başkan Erdoğan klasikleşen balkon konuşmasında Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milyonlara hitap etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.

Başkan Erdoğan zaferinin ardından binlerce vatandaşın önünde beklediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

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