Brezilya İşçi Partisi'nden Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine yönelik paylaşım: Emperyalizm yenildi
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyonu aşan bir oy ile fark attı. Erdoğan'ın seçim zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken seçim dünya genelinde de geniş yankı buldu. Brezilya İşçi Partisi Başkan Erdoğan'ın zaferine yönelik "emperyalizm yenildi” paylaşımını yaptı. Paylaşımda ayrıca "Emperyalizm Ortadoğu'nun kontrolünü kaybediyor." ifadelerine yer verildi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 292 bin oy ile fark atarak büyük bir zafer elde etti.
81 İLDE BÜYÜK COŞKU
Vatandaşlar kent meydanlarında araçlarla konvoy yaparken Başkan Erdoğan'ın kazandığı seçim zaferi 81 ilde coşkuyla kutlandı.
TEBRİK MESAJI YAĞDI
Diğer yandan seçim sonuçları dünya basınında da büyük yankı bulurken dünyanın farklı bölgelerindeki liderler Başkan Erdoğan'a yönelik tebrik mesajı gönderdi.
"EMPERYALİZM YENİLDİ"
Diğer yandan Brezilya İşçi Partisi, Başkan Erdoğan'ın zaferine yönelik "emperyalizm yenildi" diyerek paylaştı.
EMPERYALİZM ORTADOĞU'NUN KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR
Yapılan paylaşımda ayrıca "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut cumhurbaşkanı yeniden seçildi. Emperyalizm Ortadoğu'nun kontrolünü kaybediyor." denildi.
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