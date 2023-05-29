İzmir'de Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı! Alnı kanayan genç kız hastaneye götürüldü...
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bırakırken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark atarak seçimlerden zaferle ayrıldı. Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması sonrası Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar sokaklara çıkarak büyük bir coşku içinde bu zaferi kutladı. İzmir'de de Cumhur İttifakı'na gönül verenler kutlama yaparken genç bir kız, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrası genç kız kanlar içinde kaldı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon fark atarak seçimlerden galip ayrılan taraf oldu.
MİLLETİN EVİNDE KLASİKLEŞEN BALKON KONUŞMASI
Başkan Erdoğan'ın zaferi Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlanırken Başkan Erdoğan Kısıklı'daki evinde yaptığı konuşmanın ardından artık klasikleşen balkon konuşmasını milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada toplumun tümünü kucaklarken önemli açıklamalarla topluma mesajlar da verdi.
"DEMOKRASİMİZİN GÜCÜNÜ İSPATLAYAN HER VATANDAŞIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Gayriresmi seçim sonuçlarına göre milletin Cumhurbaşkanlığı görevini, 5 yıllığına daha kendilerine tevdi ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun, yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan, demokrasimizin gücünü ispatlayan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, parti temsilcilerini, sandık görevlilerini, müşahitleri, emniyet mensuplarını ve diğer herkesi tebrik ediyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştu."
"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, 85 MİLYONUN HEP BERABER OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR"
Bugün yapılan ikinci tur seçimiyle milletin Cumhurbaşkanlığındaki, yani yürütmedeki tercihinin de kesinleştiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir, kazanan demokrasimizdir. Hatırlarsanız, her fırsatta, kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden, ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleri ile onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak, kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı, laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü, 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor."
İZMİR'DE ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ KUTLAYAN KIZA TAŞLI SALDIRI
Başkan Erdoğan topluma "kimse kaybetmeyecek" mesajı verirken, İzmir'de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız bir grubun silahlı saldırısına uğradı.
ALNINDAN YARALANDI
Alnından yaralanan ve kanlar içinde kalan genç kızın olay sonrası çekilen fotoğrafında alnında şişlik olduğu görüldü.
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