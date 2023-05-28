28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İftira ve inkar siyasetine geçit verilmedi

Son dakika | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İftira ve inkar siyasetine geçit verilmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
ABONE OL
Son dakika | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar: İftira ve inkar siyasetine geçit verilmedi

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçim sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA