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Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?

"Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti, edecek mi son dakika?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, açıklama geldi mi? gibi soruların cevabı araştırılmaya başlandı. İşte haberin ayrıntıları...

"Kemal Kılıçdaroğlu isitfa mı etti?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2.tur seçimleri için yeniden sandık başına girecek Cumhurbaşkanı adayını belirledi. 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı kazanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte, detaylar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak aday olan Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden de yenilgi ile ayrıldı.

Henüz konuya ilişkin esmi açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği söylentileri dolaşıyor.

Siyasi hayatı boyunca girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte siyaset karnesine bir eksi daha yazdırdı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER!

1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU

AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI

AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM

AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.

6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM

AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı.

50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

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