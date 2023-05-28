Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
"Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti, edecek mi son dakika?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, açıklama geldi mi? gibi soruların cevabı araştırılmaya başlandı. İşte haberin ayrıntıları...
"Kemal Kılıçdaroğlu isitfa mı etti?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2.tur seçimleri için yeniden sandık başına girecek Cumhurbaşkanı adayını belirledi. 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı kazanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte, detaylar...
KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA MI ETTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak aday olan Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden de yenilgi ile ayrıldı.
Henüz konuya ilişkin esmi açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği söylentileri dolaşıyor.
Siyasi hayatı boyunca girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte siyaset karnesine bir eksi daha yazdırdı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER!
1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.
2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.
3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.
3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI
AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.
4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.
5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.
6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.
7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.
8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.
9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.
AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.
10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı.
50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.
11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
- Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...
- Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?
- MÜŞAHİT para alıyor mu? YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?
- YSK ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2023! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...
- Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı nasıl? 28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü? Maraş, Adıyaman, Urfa...
- SEÇİM YAYIN YASAĞI kalktı mı? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK son dakika açıklaması!