Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
"Yerel seçimler ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son ermesinin ardından yerel seçim tarihi merak konusu oldu. Belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...
"Yerel seçimler ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye 28 Mayıs Pazar sabahı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek kararını verdi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 12.kez kaybetti. Şimdi ise yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, Türkiye yerel seçim tarihi...
BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.
Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Ülkemizde gerçekleşen tarihi seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak seçimleri kazandı..
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