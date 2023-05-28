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Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı

Hatay Defne seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2.tur oylamasına kalan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarında Hatay Defne'de hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. İşte, 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı

Hatay'ın Defne ilçesinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını merak ediyor. İşte, 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunca oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 39 ilde Erdoğan yüzde 60'ın üzerinde oy alması dikkat çekti.

İL İL VE İLÇE İLÇE 2023 SEÇİM SONUÇLARI

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr adresinden anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Seçim sayfamızda yer alan Türkiye haritasından bulunduğunuz ili seçerek cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını anlık olarak görüntülenebilecek.

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