Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
Hatay Defne seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2.tur oylamasına kalan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarında Hatay Defne'de hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. İşte, 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
Hatay'ın Defne ilçesinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını merak ediyor. İşte, 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunca oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 39 ilde Erdoğan yüzde 60'ın üzerinde oy alması dikkat çekti.
İL İL VE İLÇE İLÇE 2023 SEÇİM SONUÇLARI
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr adresinden anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Seçim sayfamızda yer alan Türkiye haritasından bulunduğunuz ili seçerek cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını anlık olarak görüntülenebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
- Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
- İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız?
- Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
- Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...
- Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?
- MÜŞAHİT para alıyor mu? YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?