Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı

Hatay'ın Defne ilçesinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını merak ediyor. İşte, 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı