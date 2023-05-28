Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
"Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galip çıkmasının ardından yeni kabinede olacak isimler merak ediliyor. Peki, Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
"Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta da bir kez daha sandık başına giderek seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasında sandık başına giden yaklaşık 55 milyon seçmenin yüzde 52'si Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Peki, Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
28 Mayıs 2023'te 08:00'da başladı ve oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sonuçlar anlık olarak ahaber.com.tr seçim sayfasında yer aldı.
Seçim öncesi mevcut kabine şu şekildedir. Yeni kabinenin Haziran ayının ilk haftasında belli olması beklenmektedir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Adalet Bakanı
Derya YANIK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
Fatih DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet M. KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı
Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Vahit KİRİŞCİ
Tarım ve Orman Bakanı
Mehmet MUŞ
Ticaret Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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