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Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...

"Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galip çıkmasının ardından yeni kabinede olacak isimler merak ediliyor. Peki, Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...

"Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta da bir kez daha sandık başına giderek seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasında sandık başına giden yaklaşık 55 milyon seçmenin yüzde 52'si Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Peki, Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

28 Mayıs 2023'te 08:00'da başladı ve oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sonuçlar anlık olarak ahaber.com.tr seçim sayfasında yer aldı.

Seçim öncesi mevcut kabine şu şekildedir. Yeni kabinenin Haziran ayının ilk haftasında belli olması beklenmektedir.

Fuat OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

Derya YANIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Vedat BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Murat KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

Süleyman SOYLU

İçişleri Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı

Mahmut ÖZER

Millî Eğitim Bakanı

Hulusi AKAR

Millî Savunma Bakanı

Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı

Mustafa VARANK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Vahit KİRİŞCİ

Tarım ve Orman Bakanı

Mehmet MUŞ

Ticaret Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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