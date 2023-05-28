"Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta da bir kez daha sandık başına giderek seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasında sandık başına giden yaklaşık 55 milyon seçmenin yüzde 52'si Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Peki, Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...