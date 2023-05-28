Edirne’de seyyar sandık, evinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmenler sabah saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı, hasta yatalak ve engelli vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu. İl Seçim Kurulu görevlileri, Şüküpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 82 yaşındaki Hacer Arda'nın, evine seyyar sandık götürdü.