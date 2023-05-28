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Seçimle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Seçimle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci tur seçimi ile ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülatif paylaşım yapan hesaplarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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