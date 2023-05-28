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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün hepimiz kazandık, tüm Türkiye kazandı

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün hepimiz kazandık, tüm Türkiye kazandı

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer elde etmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"HEPİMİZ KAZANDIK, TÜRKİYE KAZANDI"

Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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