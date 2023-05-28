Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün hepimiz kazandık, tüm Türkiye kazandı

"HEPİMİZ KAZANDIK, TÜRKİYE KAZANDI"

Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.