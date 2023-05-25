Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ülkemize yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması"nda yaptığı konuşmada, küresel ve bölgesel onlarca badireye, gizli, açık saldırı ve ambargolara rağmen Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman rotasında tutunmayı başardığını söyledi.

"ÜLKEMİZE YATIRIM İŞTAHI ÇOK YÜKSEK"

Varank, "En zorlu küresel şartlarda dahi kendini kanıtlamış güçlü sanayimizle, yeniliklerin sadece takipçisi değil, öncüsü olan AR-GE ve inovasyon sistemimizle, kendine güvenen girişimcilerimizle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Kriz çığırtkanlarına inat, ülkemizdeki yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek." dedi.

Girişimcilerin yeni yatırım, yeni taleplerini karşılayabilmek için OSB'leri büyüttüklerini, yeni OSB'ler kurduklarını anlatan Varank, Türkiye'nin artık Turcorn'ları, Decacorn'ları konuştuğunu belirtti.

Varank, gençlerin kurduğu girişimlerin küresel pazarda kendinden söz ettirebildiğini ifade ederek, "Bu tabloya elbette kolayca ulaşmadık. Her şartta yatırımcısını kollayan, girişimcisine cesaret veren, onların önündeki engelleri kaldıran bir siyasi irade, bir lider olmasaydı emin olun bu tablo da olmazdı. İşte bunun kıymetini de en iyi iş insanlarımız biliyor, onlar takdir ediyor." diye konuştu.