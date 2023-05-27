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Kılıçdaroğlu özel uçağıyla yolculuklarını sürdürüyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçak selfiesi...

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Kılıçdaroğlu özel uçağıyla yolculuklarını sürdürüyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel uçak selfiesi...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları sürecinde özel uçağıyla çalışmalarını sürdürdü. Son yolculuğunu yaptığı özel uçaktan yeni görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt paylaşırken daha önce Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa bindiği anlarda çekilen fotoğrafı "halkın içindeki başkan" algısı yaratmak amacıyla paylaşılmıştı.

Türkiye artık tarihi seçimlere adım adım yaklaşırken liderler de seçimler öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

ÖZEL JETTEN FOTOĞRAF

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde vurgu yaptığı tasarruf politikalarını kenara bırakıp özel jetlerle seyahat ederken Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt yine özel jetten Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaştı.

UÇAKLARI SATACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade etmişti.

İMAJ YARATILMAYA ÇALIŞILDI

Öte yandan seçim çalışmaları için özel uçak ile seyehat eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip o anların görsellerini paylaşmıştı. Bu fotoğraf ve videolarla "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışılmıştı.

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