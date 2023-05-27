Kılıçdaroğlu özel uçağıyla yolculuklarını sürdürüyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel uçak selfiesi...

İMAJ YARATILMAYA ÇALIŞILDI

Öte yandan seçim çalışmaları için özel uçak ile seyehat eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip o anların görsellerini paylaşmıştı. Bu fotoğraf ve videolarla "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışılmıştı.