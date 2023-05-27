Kılıçdaroğlu özel uçağıyla yolculuklarını sürdürüyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçak selfiesi...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları sürecinde özel uçağıyla çalışmalarını sürdürdü. Son yolculuğunu yaptığı özel uçaktan yeni görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt paylaşırken daha önce Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa bindiği anlarda çekilen fotoğrafı "halkın içindeki başkan" algısı yaratmak amacıyla paylaşılmıştı.
Türkiye artık tarihi seçimlere adım adım yaklaşırken liderler de seçimler öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
ÖZEL JETTEN FOTOĞRAF
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde vurgu yaptığı tasarruf politikalarını kenara bırakıp özel jetlerle seyahat ederken Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt yine özel jetten Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaştı.
UÇAKLARI SATACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade etmişti.
İMAJ YARATILMAYA ÇALIŞILDI
Öte yandan seçim çalışmaları için özel uçak ile seyehat eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip o anların görsellerini paylaşmıştı. Bu fotoğraf ve videolarla "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...
- 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...
- Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
- DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- 2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?
- KGM KURA ÇEKİM TARİHİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte il il kura tarihleri 2023! www.kgm.gov.tr
- En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...
- Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu'nun eski hali...
- Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?
- Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: "Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra..."
- Seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? 2023 Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?