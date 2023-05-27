Başkan Erdoğan akşam namazı için Eyüp Sultan Camii'nde! Yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı

Seçim çalışmalarını tamamlayan Başkan Erdoğan akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde eda etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesinde de akşam namazını Ayasofya Camii'nde kılmıştı. İşte o anlar...