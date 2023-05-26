Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘SMS’li seçim propagandasına suç duyurusu

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ



Kılıçdaroğlu'nun hukuk dışı skandal SMS hareketine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti.

A Haber- ATV canlı yayınına konuk olan Başkan Erdoğan "Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren" açıklamasında bulundu.







HAMZA DAĞ'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.







Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini siyasetçi olarak tanıtıp çeşitli vaatler karşılığında dolandırmaya çalışan şahıslara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.



AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."