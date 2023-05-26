Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘SMS’li seçim propagandasına suç duyurusu
CHP Genel Başkanı ve 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2. tur seçimine yaklaştığımız dakikalarda toplumu kışkırtan hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak vatandaşlara SMS gönderen Kılıçdaroğlu, topluma umut dağıtmaya kalkıştı. Yasal olmayan yollarla Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP lideri, bol keseden atarak “Bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim”, “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” gibi vaatlerde bulundu. Bu duruma tepki gösteren Yönetmen İsmail Yurdseven, Kılıçdaroğlu’nun neredeyse tüm Türkiye'ye göndermiş olduğu SMS’in kabul edilebilir ve yasal bir propaganda olmadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
HDPKK, FETÖ, Batı ile ittifak yapan ve son olarak da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın desteğini alan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumsal akılla oynaya devam ediyor.
2. tur seçime giderken her türlü kirli algı çabasına başvuran CHP lideri, bu kez hükümeti ekonomi üzerinden hedef aldı.
BAY BAY KEMAL "SMS" İLE SON ŞANSINI DENEDİ
Kişisel verileri hiçe sayarak hukuksuz yollarla vatandaşlara SMS göndererek topluma umut dağıtmaya kalkışan Kılıçdaroğlu, "Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin." dedi.
KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Bu duruma vatandaşlardan tepki gecikmedi.
Yönetmen İsmail Yurdseven, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına tepki göstererek CHP lider hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yurdseven, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kemal'in, neredeyse tüm Türkiye'ye göndermiş olduğu SMS, kabul edilebilir ve yasal bir propaganda değildir. Hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Avukatım Sayın Fatih Çalka, süreci gerekli çalışmaları tamamladı." dedi.
Suç duyurusuna dair belgeleri de paylaşan Yurdseven "Sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve toplumu aşağılayan, insan aklını ve haklarını küçümseyen bu yaklaşıma karşı, gereken tüm hukuki süreci yürüteceğiz. Dilekçemiz 6 sayfa ve eklerinden oluşmaktadır. Adalet yürüyüşü diye şımarıklık yapanlar, suç işlememeyi de öğreneceklerdir." mesajını verdi.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Yurdaseven, sözlerinin devamında ise vatandaşları Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusunda bulunmaya davet etti.
"KILIÇDAROĞLU 'ADAMSAN CEVAP VER!"
Bu paylaşımları sonrası bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu topa tutan İsmail Yurdseven, "Vatandaşım mı? Borç harç evimi geçindirmeye çalıştığımı nereden çıkarıyorsun? Bireysel kredi kartımın borcu olduğunu ve sorun yaşadığımı nereden vehmediyorsun? Birikmiş bir kredi kartı borcu olduğumu nereden çıkardın? Devletin dediğin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkının içinde olduğu hazineyi sen bana, ona, buna ne hakla peşkeş çekeceğini söylüyorsun? Devam etmeyeceğim! Haddini bil, biden Kemal... Haddini bil. Sen benim telefonumu kimden ne hakla edindin ve bana SMS nasıl gönderebiliyorsun? Benim rızamı almadan, bana hangi yasaya göre SMS ile propaganda yapıyorsun! Kılıçdaroğlu, hani hep diyorsun ya sağa sola... Şimdi ben sana diyorum! 'ADAMSAN CEVAP VER!' sözleriyle meydan okudu." cümlelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun hukuk dışı skandal SMS hareketine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti.
A Haber- ATV canlı yayınına konuk olan Başkan Erdoğan "Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren" açıklamasında bulundu.
HAMZA DAĞ'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini siyasetçi olarak tanıtıp çeşitli vaatler karşılığında dolandırmaya çalışan şahıslara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı:
"Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."
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