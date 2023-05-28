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ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?

"ANKA kimin, sahibinin adı ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için vatandaşlar sandık başına gidiyor. Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Peki, ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?

"ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Peki, ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?

Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı.

Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir.

Türkiye'de habercilik ekolü oluşturan bir kuruluş olarak öne çıkan ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapansa da 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir.

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