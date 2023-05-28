"ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Peki, ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?