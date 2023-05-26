Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine az bir süre kala A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı videolarla vatandaşa söylediği yalanlara yüklenen Başkan Erdoğan, “Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi.” dedi.
Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile masaya oturan CHP Genel Başkanı ve koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aldığı hezimeti ört pas ötmek için 2. tur seçim yolunda türlü türlü hile ve yalanlara sarıldı.
Ekonomi üzerinden bir takım sözler geveleyen CHP'nin seçim kaybetme yarışında en önde yer alan ve kumpasçı lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara yalan yanlış bilgilerle umut dağıttı yine ve bol keseden atıp tuttu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size! Vatanını seven sandığa gelsin!" dedi.
SÖZDE "HASAP UZMANI" BAY BAY KEMAL'DEN SKANAL SÖZLER
Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı provokatif videoda, "Zor durumda olduğunuzu biliyorum, borçlarınızı ödemekte zorluk çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki dosyaları da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğiz. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşlarımız için kolaylaştırıcı ödeme kolaylığı sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece ana parası tahsil edilecek, bu da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece halkımız faizin altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak. Sevgili yurttaşlarım 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: BUNLAR TOPLUMA SÜREKLİ KARAMSARLIK POMPALIYORLAR"
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşa söylediği yalanlara yüklenen Başkan Erdoğan, "Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey son olarak bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi." dedi.
Başkan Erdoğan, "Bunlardan hiç doğru söz duydunuz mu? Ben duymadım. Benim belediye başkanlığımda da aynı şeyi söylediler. Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi. Bunlarda her numara var? Bölücü faaliyete hizmet etmedikçe hangi konser engellendi? Bir siyasi parti insanları ikna etmek istiyorsa yalandan kaçınmalı. CHP Genel başkanı korku senaryolarıyla insanımızı kandırmaktan vazgeçmiyor." şeklinde konuştu.
"SEN BİR DEFA PARLAMENTODA YOKSUN. NASIL SİLECEKSİN?"
Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne kadar borcunuz varsa gelir gelmez bu borçların hepsini sileceğiz." ifadesini eleştirdi.
Başkan Erdoğan, "Ya sen bir defa parlamentoda yoksun. Nasıl sileceksin? Parlamentoda 323 var, Cumhur İttifakı. Onların izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın? Milletimizi, bu herhalde hepten 'Hiçbir şey bilmez.' konumuna düşürüyor. Onun için pazar günü buna öyle bir ders vermeliyiz ki, öyle bir Osmanlı şamarı atmalıyız ki bir daha belini doğrultamamalı." dedi.
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