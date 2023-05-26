26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kadınların Türkiye'si programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kadınların Türkiye'si programında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Kadınların Türkiye’si programında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadınların Türkiye'si isimli programda önemli açıklamalardan bulunuyor... Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'a saatler kala bir kez daha "rehavet" uyarısında bulunurken; "Sandığın telafisi yok" dedi. Erdoğan, "Hesap uzmanıyım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunarak "Yüzde 1'e 40 vekil verdin." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA