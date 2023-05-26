CHP’de kaset kumpasına maruz kalan Muharrem İnce kavgası! Kazan kaynıyor! Seçim sonrası kılıçlar çekilecek

CHP içerisinde tartışmalara neden olan diğer bir mesele ise seçimler öncesi hazırlanan milletvekili listeleri oldu. "Kemalizm ırkçılıktır" ve "CHP tasfiye edilmeli" gibi skandal ifadeleri ile tepki toplayan FETÖ'cü Taraf Gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. Bölge 1. sıradan ve kumpas davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili yapılmaları, parti içindeki tansiyonu iyice yükseltti.

Oyları toplamı %1 bile etmeyen 7'li koalisyonun küçük ortakları Deva, Gelecek ve Saadet gibi partilere bol keseden milletvekilliği dağıtılması, CHP'nin milletvekili sayısının iyice erimesi ve parti içindeki Atatürkçülere listelerde yer verilmemesi ise parti içi muhalefetin harekete geçmesine neden oldu. Son olarak Deva Partisi'nden "5 milletvekili daha verin, mecliste grup kuralım" teklifi yapılması, bardağı taşıran son damla oldu.