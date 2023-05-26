CHP'de kaset kumpasına maruz kalan Muharrem İnce kavgası! Kazan kaynıyor! Seçim sonrası kılıçlar çekilecek
Seçim süreci boyunca FETÖ ve PKK'nın açık desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun stratejisi CHP içerisindeki Atatürkçüleri de rahatsız etti.
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'a giden süreçte terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve yerel yönetimlere özerklik verilmesinden, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine iltisakları nedeniyle KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilenlerin görevlerine iadesine kadar devlet düşmanı ne kadar grup varsa hepsine yönelik vaatler sıralamış ve desteklerini almıştı. Bütün FETÖ'cüler ve PKK'lılar birbiri ardına Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapmıştı. Kandil'deki terör örgütü elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi eli kanlı caniler bütün ümitlerini Kılıçdaroğlu'na bağlamış ve Kılıçdaroğlu için defalarca destek açıklamaları ve çağrıları yapmıştı. HDP mitinglerinde pervasızca "İmralı'nın kapılarını kıracağız", "Bu yıl Öcalan'ın özgürlük yılı olacak" gibi ifadeler kullanılmıştı. Bu gelişmelerden CHP'deki Atatürkçülerin rahatsız olduğu biliniyordu ancak gerekli koşullara sahip olmadıkları için aykırı seslerini duyurmaya çalışmamışlardı.
CHP içerisinde tartışmalara neden olan diğer bir mesele ise seçimler öncesi hazırlanan milletvekili listeleri oldu. "Kemalizm ırkçılıktır" ve "CHP tasfiye edilmeli" gibi skandal ifadeleri ile tepki toplayan FETÖ'cü Taraf Gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. Bölge 1. sıradan ve kumpas davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili yapılmaları, parti içindeki tansiyonu iyice yükseltti.
Oyları toplamı %1 bile etmeyen 7'li koalisyonun küçük ortakları Deva, Gelecek ve Saadet gibi partilere bol keseden milletvekilliği dağıtılması, CHP'nin milletvekili sayısının iyice erimesi ve parti içindeki Atatürkçülere listelerde yer verilmemesi ise parti içi muhalefetin harekete geçmesine neden oldu. Son olarak Deva Partisi'nden "5 milletvekili daha verin, mecliste grup kuralım" teklifi yapılması, bardağı taşıran son damla oldu.
Edinilen bilgilere göre, CHP içerisinden 24 Atatürkçü milletvekili geçtiğimiz hafta içerisinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yakın bazı kişilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta bu milletvekillerinden bazılarıyla Muharrem İnce bizzat görüştü. Doğu Anadolu illerimizin birinden milletvekili seçilen ve aynı zamanda önemli bir iş adamı da olan bir CHP'linin organize ettiği bu grubun 28 Mayıs seçimi sonrası önümüzdeki hafta bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırması beklenen CHP'li Atatürkçülerin yayınlayacakları deklarasyonla Muharrem İnce'ye "partiye geri dön" çağrısı yaparak CHP'nin başına geçmesini istemeleri bekleniyor. Muharrem İnce'nin Twitter'da 26 Mayıs 13:31'de yaptığı "Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz" şeklindeki paylaşımın da bu çağrıya hazırlık olduğu ifade ediliyor.
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