Başkan Erdoğan’dan Almanya’da A Haber ve Sabah Gazetesi’ne yapılan baskına sert tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir
Türkiye’nin yargı kararlarını görmezden gelen ve ülkesinde onlarca FETÖ firarisini barındıran Almanya, A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ı evlerine şafak baskını yaparak gözaltına almıştı. Bu saldırgan tutuma karşılık ATV – A Haber ortak yayınında sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Alman güvenlik güçlerinin Türk gazetecileri gözaltına alması kabul edilemez. Bunlar açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yargı kararlarını görmezden gelen ve ülkesinde onlarca FETÖ firarisini barındıran Almanya, A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ı evlerine şafak baskını yaparak gözaltına almıştı. Bu saldırgan tutuma karşılık ATV – A Haber ortak yayınında sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Alman güvenlik güçlerinin Türk gazetecileri gözaltına alması kabul edilemez. Bunlar açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir" ifadelerin kullandı.
Onlarca FETÖ firarisine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, son günlerde bir skandala daha imza attı. FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından A Haber muhabiri İsmail Erel ile SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı.
A HABER VE SABAH'A BASKIN!
Alman polisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda bilgisayarlarla telefonlara el koydu. Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İsmail Erel ve Cemil Albay bir süre sonra serbest bırakıldı. Baskının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
ATV- A Haber ortak yayınında gündemi değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Sabah Gazetesi'ne yapılan şafak baskınını sert bir dille eleştirdi.
"KENDİ ÜLKELERİNDEN ÇOK TÜRKİYE'DEKİ SEÇİME İLGİ DUYUYORLAR"
Batı medyasının kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyduklarını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Batı medyası tüm ilgi alakasını bize kanalize etmiş durumda. Kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyuyorlar. Ama sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getire, öyle bir şey yok. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş. Onu da bu vesile ile anladık. Tabi yapılanların farkındayız. Hangi odaklara hizmet ettiklerinin bilincindeyiz.
"İKİRCİKLİ TAVRA İTİBAR ETMİYORUZ"
Yani bunlar oralardaki FETÖ uzantıları ile müşterek olarak atıkları adımlar. Bu ikircikli tavrı çok önceden beri biliyor ve bu tarz yayın yapanlara itibar etmiyoruz. Bizi üzen durum Türkiye'deki belli kesimlerin de bu yayınlara inanması.
"KABUL EDİLEMEZ, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHALİDİR"
Alman güvenlik güçlerinin firari bir FETÖ'cünün şikayeti üzerine Türk gazetecileri gözaltına almasını kabul edilemez bulduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu yapılanlar çok açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir. Her fırsatta Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştükleri durum kendileri adına utanç verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.
"GEREKEN HESABI SORARIZ"
Başkan Erdoğan konuşmasın devamında şunları söyledi:
Bunlar bundan sonra bizi ziyarete geldiklerinde nasıl kalkacaklarda bize basın özgürlüğü ile ilgili herhangi bir sorumluluk yüklemeye yanaşacaklar. Onlara gereken hesabı orada biz sorarız. Ülkemdeki hiçbir gazetecinin özgürlüğü mesleklerini icra ettikleri için kısıtlanmamıştır.
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