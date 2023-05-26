Başkan Erdoğan’dan Almanya’da A Haber ve Sabah Gazetesi’ne yapılan baskına sert tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir

"KABUL EDİLEMEZ, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHALİDİR"

Alman güvenlik güçlerinin firari bir FETÖ'cünün şikayeti üzerine Türk gazetecileri gözaltına almasını kabul edilemez bulduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu yapılanlar çok açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir. Her fırsatta Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştükleri durum kendileri adına utanç verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN HESABI SORARIZ"

Başkan Erdoğan konuşmasın devamında şunları söyledi:

Bunlar bundan sonra bizi ziyarete geldiklerinde nasıl kalkacaklarda bize basın özgürlüğü ile ilgili herhangi bir sorumluluk yüklemeye yanaşacaklar. Onlara gereken hesabı orada biz sorarız. Ülkemdeki hiçbir gazetecinin özgürlüğü mesleklerini icra ettikleri için kısıtlanmamıştır.