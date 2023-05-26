CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip "Oyum Erdoğan'a" dedi











14 Mayıs öncesi HDP seçmenini yanına çekmek için her şeyi yaptı. Baktı ki yetmiyor oyları, şimdi milliyetçi bir ağız ile konuşuyor. Bu tavrı bile samimiyetten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bir eliyle barış işareti yapıyor, diğer eliyle bozkurt işareti yapıyor. Seçmen buna kanar mı? Kılıçdaroğlu ve ekibi bence bir an önce CHP'den gitmeli. İkinci turdan sonra zaten gitmek zorunda kalacak. Partimiz sahipsiz değil. Atatürk'ün partisinin geldiği noktaya bak. Hırsından Muharrem İnce'yi bile harcadı. Herkesle ittifak yaptı ama CHP'nin öz evladını dışladı. İnce'yi kaset komplosu ile saf dışı bıraktılar. Bir de çıkıp 'İnce'ye yapılan çok yanlıştı' diyor, kimse bu açıklamasını inandırıcı bulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun son çırpınışları ama seçilemeyecek. Sadece kendini değil, partiyi de bitirdi. İçim sızlıyor, yazıklar olsun..."