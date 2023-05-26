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28 Mayıs seçimine son 2 gün! Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de

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Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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28 Mayıs seçimine son 2 gün! Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’de

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı. Destici, "Her bir vatandaşımızın sandığa gitmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Seçimlerden hemen sonra 7'li masa cephesi çöktü. Sesleri çıkmadı. Seçim gecesi yaptıklarını da milletimizin hatırlaması lazım. Özellikle o iki belediye başkanının çıkıp da seçimi kazandık türü açıklamaları milletin huzuruna çıkmaları güya bunlar dürüstlük abidesi sözde tabii.

Kılıçdaroğlu'nun çıkıp Twitter'dan öndeyiz açıklaması yapması bütün milleti kandırmaya aldatmaya bir de ortamı germeye karıştırmaya sandık başlarındaki insanları birbirine düşürmeye yönelik de hareketler ve sözlerdi.

Kendi çıkarları için neler yapabileceklerini gördük.

Türkiye'de atılan her adıma muhalefet karşı çıktı.

MASAYA VURA VURA SÖYLEMEYE BAŞLADI

Hedeflerine emellerine Kemal Kılıçdaroğlu ile ulaşabilirlerdi bunu gördüler. Nedir onlar? Açıkça bugün Kılıçdaroğlu'nun ne dediği önemli değil Özdağ ile görüştükten sonra ya da o mutabakat metninin hiçbir önemi yok. Ali Babacan söyledi ben söylemedim. Meral Akşener söyledi. CHP Genel Başkanı ile Zafer Partisi Genel Başkanının mutabakatı bizi bağlamaz dedi. Babacan uygulama öyle olmaz dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu masaya vura vura söylemeye başladı özerkliği mutlaka getireceğim diyor.

MUHALEFETE TERÖR DESTEĞİ

Türkiye'yi durdurmak ve bölmek istiyorlar. Özerklik vermek demek ne demektir? Kılıçdaroğlu seçilsin 2 seneye kalmaz HPDPKK özerklik ilan eder. Vereceğim diyor zaten.

REHAVET UYARISI

Ben bir kere daha aziz milletimize şöyle seslenmek istiyorum. Pazar günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tarihidir kritiktir. Bölünmez bütünlük açısından da çok kıymetli ve önemlidir. Her bir vatandaşımızın sandığa gitmesini istirham ediyorum. Özellikle birinci seçimde sandığa giderek Cumhurbaşkanımıza oy veren yüzde 49,5'un eksiksiz bir şekilde sandığa gitmesi elzemdir. Vatan millet adına ve ülke adına kendimiz adına gelecek nesillerimiz adına inançlarımız adına bir zorunluluktur aslında. Bu yetmez çevrenizde daha önce oy kullanmaya gitmeyen varsa onları da sandığa götürüp oy verdirmek gerekir Cumhurbaşkanımıza. O yetmez üçüncü aday zaten Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkladı ona oy verenleri de götürmek gerekir. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na birinci turda oy veren varsa onları da ikna etmek gerekir.

Mustafa Destici A Haber’de MUSTAFA DESTİCİ A HABER'DE

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