28 Mayıs seçimine son 2 gün! Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’de

MUHALEFETE TERÖR DESTEĞİ

Türkiye'yi durdurmak ve bölmek istiyorlar. Özerklik vermek demek ne demektir? Kılıçdaroğlu seçilsin 2 seneye kalmaz HPDPKK özerklik ilan eder. Vereceğim diyor zaten.

REHAVET UYARISI

Ben bir kere daha aziz milletimize şöyle seslenmek istiyorum. Pazar günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tarihidir kritiktir. Bölünmez bütünlük açısından da çok kıymetli ve önemlidir. Her bir vatandaşımızın sandığa gitmesini istirham ediyorum. Özellikle birinci seçimde sandığa giderek Cumhurbaşkanımıza oy veren yüzde 49,5'un eksiksiz bir şekilde sandığa gitmesi elzemdir. Vatan millet adına ve ülke adına kendimiz adına gelecek nesillerimiz adına inançlarımız adına bir zorunluluktur aslında. Bu yetmez çevrenizde daha önce oy kullanmaya gitmeyen varsa onları da sandığa götürüp oy verdirmek gerekir Cumhurbaşkanımıza. O yetmez üçüncü aday zaten Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkladı ona oy verenleri de götürmek gerekir. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na birinci turda oy veren varsa onları da ikna etmek gerekir.